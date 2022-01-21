الولايات المتحدة تدين “مجزرة العظيم” وتؤكد وقوفها مع العراق

2022/01/21 | 21:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي على مقر الجيش العراقي في محافظة ديالى، والذي أسفر عن استشهاد 11 عنصرا من قوات الأمن العراقية. وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد ورد لوكالة ايرث نيوز؛ “نحن نقف مع أصدقائنا وشركائنا العراقيين في مواجهة هذا العمل الإرهابي ونتقدم بتعازينا القلبية لعوائل الشهداء”.وشن تنظيم […]

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