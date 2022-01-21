المغرب وإسبانيا.. منعطف جديد بعد تصريحات الملك فيليبي السادس

2022/01/21 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أنه "خلال حفل الاستقبال التقليدي للسفراء الأجانب المعتمدين بمدريد، شدد فيليبي السادس على أن حكومتي المغرب وإسبانيا اتفقتا على إعادة بناء علاقة جديدة بشكل مشترك للقرن الـ21

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