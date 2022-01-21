شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة تشييع مهيب لـ ملازم في الجيش العراقي

2022/01/21 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WLY8ZYhrngs

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