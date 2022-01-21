2022/01/21 | 21:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BFFU5GRy0Vc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عادل المانع : الإطار التنسيقي لم يكتفي بدعوة الخشان والمشهداني والطعن بشأن البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عادل المانع : الإطار التنسيقي لم يكتفي بدعوة الخشان والمشهداني والطعن بشأن البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).