2022/01/21 | 21:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..حصلت المعلومة على فيديو يوثق ارتفاع مناسيب خزينها بشكل لافت بعد انتعاشها بنحو 40 مليون م3 خلال الايام 4 الماضية بسبب الامطار الغزيرة والسيول المتدفقة من مناطق عدة ورغم ان الزيادة غير مؤثرة في معالجة ازمة الجفاف الحادة الا انها بداية لموسم قاس جدا يتوقع ان تتكرر به موجات السيول والامطار الغزيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. بحيرة حمرين بعد انتعاشها بـ40 مليون3 خلال 4 ايام) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. بحيرة حمرين بعد انتعاشها بـ40 مليون3 خلال 4 ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).