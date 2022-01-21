بينهم قيادي.. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بـ6

2022/01/21 | 21:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم

الجمعة، القبض على 6 "إرهابيين" بينهم

قيادي في عمليات مختلفة شملت محافظات

بغداد وكركوك ونينوى واربيل .

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بتوجيه القائد ال

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