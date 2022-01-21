2022/01/21 | 21:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ،اليوم الجمعة، الهجوم العنيف الذي شنه مسلحو داعش على قوات الجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، “ندين العمل الارهابي في منطقة العظيم الیوم والذي اسفر عن استشهاد عدد من الجنود”.

وأضاف، “ما يزال داعش يشكل خطرا على امن واستقرار البلاد”، مؤكدا على “ضرورة التعاون والتنسیق التام بین إقليم كوردستان وبغداد للقضاء على داعش”.

ندين العمل الارهابي في منطقة العظیم الیوم والذي اسفر عن استشهاد عدد من الجنود.



مايزال داعش يشكل خطرا على امن واستقرار البلاد.



نؤكد علی ضرورة التعاون والتنسیق التام بین إقليم كوردستان وبغداد للقضاء على داعش.



تغمد الله ارواح الشهداء برحمته وألهم عوائلهم وذويهم الصبر والسلوان.

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) January 21, 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يدين “مجزرة العظيم” ويؤكد ضرورة تعاون الاقليم وبغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يدين “مجزرة العظيم” ويؤكد ضرورة تعاون الاقليم وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).