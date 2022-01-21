متنبئ جوي يكشف موعد انخفاض موجة البرد والثلوج

2022/01/21 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

كشف المتنبى الجوي ومسؤول الرصد الزلزلي السابق في إقليم كردستان دار حسن، اليوم الجمعة، موعد انخفاض موجة البرد والثلوج.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الموجة شهدت أعلى مستوى لها اليوم الجمعة حيث وصلت درجات الحرارة في مركز محافظة السليمانية إلى حوالي 13-، وفي بعض المناطق تجاوزت 19-".

وأضاف أن "تساقط الثلوج بدء منذ يوم أمس، ولكن الكميات المتساقطة ستبقى لفترة طويلة على المناطق الجبلية، فيما تبدأ بالذوبان في الأحياء ومراكز المدن، على أن تنتهي الموجة بشكل كامل يوم الاثنين المقبل".

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