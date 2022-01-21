هل سنشهد نهاية العالم قريباً؟ علماء يحددون موعد موت الارض

2022/01/21 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

توصل علماء، إلى موعد موت الشمس وانهيارها، وبالتالي يؤدي الى انهيار النظام الشمسي والأرض.

وذكر تقرير لموقع "the mirror” البريطاني الذي ترجمته (بغداد اليوم): "لحسن الحظ، لا يزال أمام النجم الشاب، الشمس، الكثير من الوقت، مما يعني أنه لن نرى نهايته في حياتنا أو مع أحفادنا".

وتابع: "يعتقد الخبراء أنه لم يتبق سوى خمسة مليارات سنة، وهي فترة أطول من عمر الأرض".



مضيفاً "حتى عندما تنتهي دورة حياتها، فستستغرق تريليونات السنين حتى تنتهي بشكل صحيح".

وأوضح أنه "سيبدأ الانهيار عندما ينفذ الهيدروجين الذي يندمج في قلب النجم، تمثل هذه مشكلة لأنها تخل بتوازن القوى الخارجية الناتجة عن الاندماج وجذب الجاذبية إلى الداخل، وبدلاً من ذلك، يتحرك النجم داخليًا نحو دمج الهيليوم مع العناصر الأثقل والأثقل".

ولفت الى أنه "عند اندماج الهيليوم، يمكن أن يتضخم النجم، شمسنا، إلى 400 ضعف حجمه مع توسعها، وتبرد الطبقات الخارجية وتتحول إلى اللون الأحمر، لتصبح عملاقًا أحمر، هذه أخبار سيئة للكواكب الأكثر قربًا مثل عطارد والزهرة الذين اعتمادًا على حجم الشمس، يمكن أن تلتهمها الشمس المنتفخة، كما يمكن أن تكون أيضًا نهاية الأرض".

وأضاف: "اعتمادًا على مدى قرب الشمس من الأرض، يمكنها تحويل الأرض إلى صخرة محترقة هامدة، حيث تغلي المحيطات وتتبخر ويتم تجريد الغلاف الجوي، أيضًا قد يتسبب الاحتكاك بين الطبقات الخارجية للأرض والشمس في إبطاء مدار الأرض، وقد يؤدي هذا إلى تصاعد كوكبنا ببطء نحو الشمس، وتدمره تدريجيًا".

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