2022/01/21 | 21:42 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يكلف الحميداوي مسؤولا على سرايا السلام بكل تفاصيلها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/21 | 21:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يكلف الحميداوي مسؤولا على سرايا السلام بكل تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يكلف الحميداوي مسؤولا على سرايا السلام بكل تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).