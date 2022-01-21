بريطانيا تعلن تحديد سلالة فرعية من متحور “أوميكرون”

2022/01/21 | 21:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … حددت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة السلالة الفرعية لمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا، والمعروفة باسم BA.2، كمتغير قيد التحقيق مع معدلات الحالة الحالية منخفضة للغاية.وقالت الهيئة الصحية إنه يجري إجراء مزيد من التحليلات والدراسات في الوقت الحالي، مبنية أنه تم تحديد 53 إصابة فقط من السلالة الفرعية في المملكة المتحدة بحلول […]

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