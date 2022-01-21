تركي آل الشيخ يعلن الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة

2022/01/21 | 21:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الجمعة، أنه سيغيب عن وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يكشف الأسباب

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