ذات تكلفة منخفضة.. حقيقة

2022/01/21 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتابع المصدر في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، موضحا أن "جميع شركات الطيران في المغرب متوقفة حاليا على إثر قرار الحكومة إغلاق الحدود ولا يقتصر الأمر فقط على "ريان إير" باستثناء الخطوط الجوية الملكية المغربية التي تقوم برحلات داخلية"، لافتا إلى "أن وزيرة السياحة نفت في تصريح

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