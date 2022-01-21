إصابات كورونا تواصل ارتفاعها في كردستان

2022/01/21 | 22:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان ،الجمعة، تسجيل حالتي وفاة وقرابة 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مختبراتها اجرت 6781 فحصا خلال 24 ساعة الماضية، اظهرت اكتشاف 1493 اصابة جديدة بفيروس كورونا”.وأضافت أن “مريضين اثنين توفيا جراء الإصابة بالفيروس، بينما […]

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