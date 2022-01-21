2022/01/21 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن انطلاق عملية امنية ثأراً للشهداء في ديالى خلال الساعات القليلة القادمة.وأبلغ المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه خلال الساعات القليلة القادمة، وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء ستنطلق عملية امنية ثأرا للشهداء في ديالى”.واضاف ان “العملية ستكون باشراف جهاز مكافحة الارهاب واسناد طيران الجيش وجميع الصنوف […]

ظهرت المقالة خلال الساعات القليلة القادمة..



انطلاق عملية امنية ثأراً للشهداء في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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