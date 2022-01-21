راصد يحدد موعداً قريباً لموجة قطبية أخرى وثلوج في مناطق عراقية

2022/01/21 | 22:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التوقعات الجوية، الجمعة، إلى استمرار تأثر المناطق العراقية بالموجة القطبية الباردة، وتسجيل درجات حرارة دون الصفر المئوي في أغلب المحافظات.

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وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة تابعها "ناس"، (21 كانون الثاني 2022)، إن "الكتلة الهوائية الباردة مستمرة بالتأثير على البلاد، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، يستمر إلى يوم الأحد المقبل".

وأضاف "تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال يومي الأحد والاثنين، لكنها تبقى أجواء باردة شتوية"، مشيراً إلى أن "المناطق الوسطى والجنوبية خلال الفترة القادمة تكون مستقرة فيها، والحالات الجوية تكون من نصيب المناطق الشمالية فقط".

وتابع العلي أن "حالة جوية ضعيفة خلال يوم الاثنين، تعمل على تساقط الثلوج على المناطق الجبلية ومناطق دهوك، وامطار خفيفة في الموصل، أما باقي المناطق فالأجواء مستقرة".

وتوقع العلي "حالة قطبية متمثلة بتساقط الثلوج على المناطق الشمالية خلال يوم الخميس المقبل والسبت الذي يليه".

وأشار إلى أنه "من المتوقع تأثرنا بموجة برد أخرى نهاية الشهر الحالي".

وختم بالقول "الفرص ضعيفة بتأثر المناطق الوسطى والجنوبية بحالات ماطرة مميزة خلال الفترة القادمة وقد يطغى الجفاف لفترة".

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