تعرض ارهابي جديد في ديالى

2022/01/21 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع تعرض ارهابي جديد في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) أنه "حدث تعرض إرهابي جديد على كاميرا حرارية قرب نقطة مرابطة امنية مشتركة في منطقة سبته ٤٥كم شمال شرق ديالى".

وبين أن "التعرض من قبل قناصة داعش"، وأوضح أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية والوضع تحت السيطرة الامنية".

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