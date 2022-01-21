2022/01/21 | 22:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إدانتها للمجزرة التي ارتكبها عناصر من تنظيم داعش بحق منتسبين في الجيش العراقي، بمحافظة ديالى.وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، “تُدين الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي على مقر الجيش العراقي في محافظة ديالى، والذي أسفر عن مقتل 11 عنصرا من …

ظهرت المقالة السفارة الأمريكية تدين هجوم ديالى أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية تدين هجوم ديالى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية تدين هجوم ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).