الصدر يُعين الحميداوي مسؤولاً على سرايا السلام وعلي شرهان نائباً له

2022/01/21 | 22:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، قراراً بتكليف “أبو مصطفى الحميداوي” مسؤولاً على سرايا السلام، و “علي شرهان” نائباً له.وقال الصدر، عبر وثيقة مكتوبة بخط اليد، اطلع عليها “النور نيوز”، نود إعلام المؤمنين أعزهم الله بعزه بأن جناب الأخ: أبو مصطفى الحميداوي رعاه الله مسؤول من قبلنا على سرايا السلام …

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