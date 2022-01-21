2022/01/21 | 22:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت THOR Industries عن زوج من السيارات الترفيهية النموذجية، الأول هي eStream، عربة تخييم ذاتية الدفع مع نظام الطاقة الخاص بها، إضافة إلى مركبة THOR Vision، التي يمكنها التنقل 480 كيلومترًا بفضل خلية الوقود المدمجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمحبي التخييم.. سيارات ترفيهية ذاتية الدفع يمكنكم ركنها بجهاز تحكم عن بعد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمحبي التخييم.. سيارات ترفيهية ذاتية الدفع يمكنكم ركنها بجهاز تحكم عن بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).