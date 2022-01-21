بمشاركة الحرس الثوري.. روسيا وإيران والصين تجري تدريبات عسكرية في خليج عمان

2022/01/21 | 22:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا حربية للقوات البحرية الروسية والإيرانية والصينية تدربت على تنفيذ عمليات الإنقاذ ومكافحة القرصنة البحرية في خليج عمان ضمن التدريبات “CHIRU 2022”.وأفادت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة: “نفذت سفن الأسطول البحري الحربي الروسي بالتعاون مع القوات البحرية الصينية والإيرانية في إطار الإجراءات العملية رمايات من منظومات المدفعية […]

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روسيا وإيران والصين تجري تدريبات عسكرية في خليج عمان أولاً على الايام نيوز.

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