واشنطن تعلّق على

2022/01/21 | 22:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دانت الولايات المتحدة الأمريكية، "هجوم ديالى" الذي راح ضحيتها 11 جنديًا من الجيش العراقي.

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وذكر بيان للسفارة الأميركية في بغداد، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي على مقر الجيش العراقي في محافظة ديالى، والذي أسفر عن استشهاد 11 عنصرًا من قوات الأمن العراقية".

وأضاف البيان: "نحن نقف مع أصدقائنا وشركائنا العراقيين في مواجهة هذا العمل الإرهابي ونتقدم بتعازينا القلبية لعوائل القتلى".

وتعرّض أحد مقرّات الجيش العراقي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى إلى هجوم من قبل تنظيم "داعش"، ما أدى إلى مقتل 11 جنديًا.

وكشف محافظ ديالى مثنى التميمي، التفاصيل الكاملة للهجوم، قائلًا إنّ "الاعتداء تم على أفراد من الفرقة الأولى في منطقة العظيم، المنطقة الفاصلة مع حدود محافظة صلاح الدين"، مشيرًا إلى أنّ "السبب الرئيسي هو إهمال المقاتلين لأن المقر محصن بالكامل، وتوجد كاميرا حرارية، مع نواظير ليلية، فضلا عن برج مراقبة كونكريتي".

أوضح التميمي أنّ "قائد الفرقة الأولى على مستوى من المسؤولية، لكنّ الإرهابيين استغلوا برودة الطقس وإهمال المقاتلين، لأن جميعهم كانوا نائمين، وقام الإرهابيون بجريمتهم ومن ثم انسحبوا إلى صلاح الدين".

وبيّن أن "المحافظة طالبت سابقًا وتطالب حاليًا بضرورة التصدي لتسلل الإرهابيين من محافظة صلاح الدين إلى ديالى ووضع حد لمساحة 65 كيلومترًا من الحدود بين المحافظتين لمنع تسلل الإرهابيين لأنه من دون ذلك ستستمر مثل هكذا خروقات".

وتتعرض المناطق الحدودية لناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين حدود ديالى وصلاح الدين وعدم وجود قطعات أمنية من قيادتي عمليات سامراء أو ديالى.

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