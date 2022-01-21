2022/01/21 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق الجمعة، في السعودية، فعاليات "لعبة الحبار" المستوحاة المستوحاة من المسلسل الكوري (Squid Game)، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في 20 أكتوبر الماضي والمستمر حتى نهاية مارس المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق "لعبة الحبار" في الرياض) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق "لعبة الحبار" في الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).