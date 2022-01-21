الشابندر للاطار التنسيقي: ‏انتم بين خيارين إما المشاركة الكاملة او المقاطعة الكاملة

2022/01/21 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه السياسي، عزت الشابندر، اليوم الجمعة، رسالته للاطار التنسيقي: “‏انتم بين خيارين إما المشاركة الكاملة او المقاطعة الكاملة”.وقال الشابندر في تغريدة عبر تويتر “حياة الاطار التنسيقي في تماسكهِ، ونهايتُه في تفكُّكِه وتجَزُّءِ مواقف اطرافه”.واضاف “‏انتم بين خيارين حاسمين لاتأويل لهما ، إما المشاركة الكاملة او المقاطعة الكاملة والشيطان ثالثهما”.

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