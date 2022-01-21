واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بحزب الله في لبنان‎‎

2022/01/21 | 22:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي فرضت الولايات المتحدة عقوبات يوم الجمعة على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات وصفتهم بأنهم جزء من شبكة دولية لحزب الله، ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن بأنها منظمة إرهابية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها استهدفت عدنان عياد الذي قالت إنه عضو في حزب الله ورجل …

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