الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” شرق ديالى

2022/01/21 | 22:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … احبطت قوة من اللواء 24 بالحشد الشعبي، الجمعة، تعرضا لفلول “داعش” الارهابي ضمن مقتربات قضاء المقدادية شمال شرق محافظة ديال وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “مجموعة من عناصر فلول “داعش” الارهابي حاولت التعرض على نقاط تابعة للحشد الشعبي وتدمير كاميرا حرارية في قرية سبتة ضمن قاطع قوات الجيش والشرطة”.[…]

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