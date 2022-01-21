البنتاغون يؤكد دعم

2022/01/21 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الجمعة، إن قوات التحالف دعمت قوات سوريا الديمقراطية خلال تعاملها مع الهجوم على سجن الحسكة.

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