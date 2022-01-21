صحيفة أمريكية: واشنطن تدرس إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا

2022/01/21 | 22:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكدت صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية ، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس عملية إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا.وفي مقال للصحيفة قالت إن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كان ينبغي إجلاء أفراد عائلات الدبلوماسيين الموجودين في أوكرانيا بسبب حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها.وأشارت الصحيفة إلى أنه قد يأتي الإعلان […]

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