2022/01/21 | 23:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، القوى السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة على خلفية مجزرة العظيم.وقال عضو الإئتلاف محمد الصيهود في تصريح صحفي، إن “الخلافات السياسية تسببت بانعكاسات سلبية على الوضع الأمني لذلك يجب على الكتل السياسية نبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة بهدف الإسراع بتشكيل حكومة وطنية قادرة …

ظهرت المقالة بعد حادثة العظيم..



دولة القانون يدعو القوى السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة أولاً على النور نيوز.

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