مديرية ماء ذي قار تصدر تنويها مهما لمواطني “صوب الشامية”

2022/01/21 | 23:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت مديرية ماء ذي قار، اليوم الجمعة، تنويها مهما لمواطني صوب الشامية.وذكر اعلام المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه نود إعلامكم بانهُ سيتم إنقطاع الماء عن ( صوب الشامية ) يوم غدا السبت الموافق 2022/1/22 بسبب التعارضات مع اعمال ( مجسر الاسكان )”.واضاف البيان “لذا نهيب بالمواطنين الكرام من […]

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