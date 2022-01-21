الهجرة : مستمرون بتوزيع مادة النفط الابيض للنازحين في المخيمات

2022/01/21 | 23:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، استمرارها بتوزيع مادة النفط الابيض للنازحين في المخيمات التي تقع تحت سلطة الاقليم .وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الهجرة والمهجرين وزعت (170.200) الف لتراً من مادة النفط الابيض بين الاسرة النازحة في مخيمي مامليان وبيرسيفي 2 بمحافظة دهوك ومخيم الخازر التابع الى محافظة اربيل ، بواقع (100) لتراً للاسرة الواحدة ."وأضاف، ان" الوزارة وزعت (19٫900) لتراً من مادة النفط الابيض بين الاسر النازحة في مخيم مامليان بقضاء عقرة، فضلا عن توزيع (79,300) لتراً من مادة النفط الابيض بين الاسر النازحة في مخيم بيرسي 2 بقضاء زاخو التابعين لمحافظة دهوك ، الى جانب توزيعها (71) الف لترا من النفط للاسر النازحة في مخيم الخازر التابع لمحافظة اربيل " .واشار جهاكير الى أن "الوزارة مستمرة بتوفير مادة النفط الابيض للاسر النازحة في المخيمات لحين انتهاء موجة البرد التي تشهدها البلاد" .

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