وعود بالانتقام من داعش بعد مجزرة ديالى وهجوم السجن بالحسكة يستنفر الحدود العراقية

2022/01/21 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الموصل‭ -‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ -‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬حالة‭ ‬الانذار‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬سورية‭ ‬ فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬طلب‭ ‬تعزيزات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬لمسك‭ ‬فراغات‭ ‬جغرافية‭ ‬واسعة‭ ‬يخشى‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬أماكن‭ ‬للخروقات‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكرار‭ ‬الطلب‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ […]

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