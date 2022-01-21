الجيش ليس فزعة

2022/01/21 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬مرتبطاً‭ ‬برد‭ ‬فعل‭ ‬مفاجئ‭ ‬على‭ ‬حدث‭ ‬طارئ،‭ ‬كما‭ ‬انَّ‭ ‬تماس‭ ‬أي‭ ‬خط‭ ‬سياسي‭ ‬مع‭ ‬خط‭ ‬عسكري‭ ‬هو‭ ‬بداية‭ ‬انهيار‭ ‬أية‭ ‬مؤسسة‭ ‬تخص‭ ‬الجيش‭ ‬أو‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬ويتصل‭ ‬بهاتين‭ ‬الركيزتين،‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬ركون‭ ‬القيادات‭ ‬العسكرية‭ ‬الى‭ ‬منجزات‭ ‬ماضية‭ ‬واعتبارها‭ ‬نهائية‭ ‬وخط‭ ‬حماية‭ ‬للقطعات‭ ‬لاسيما‭ ‬الميدانية،‭ ‬وانّما‭ […]

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