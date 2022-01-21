2022/01/21 | 23:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوكرانيا ترحب باستمرار الحوار الأمريكي الروسي موسكو- كييف -الزمان توعدت روسيا الجمعة بـ»أخطر العواقب» إذا تجاهلت الولايات المتحدة «مخاوفها المشروعة» بشأن تعزيز الوجود العسكري الأميركي والأطلسي في أوكرانيا وعلى حدودها.
فيما رحبت السلطات الأوكرانية الجمعة بمواصلة الحوار بين واشنطن وموسكو، شاكرة للولايات المتحدة دعمها في وقت تُتّهم روسيا بالتحضير لغزو هذا البلد […]
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فيما رحبت السلطات الأوكرانية الجمعة بمواصلة الحوار بين واشنطن وموسكو، شاكرة للولايات المتحدة دعمها في وقت تُتّهم روسيا بالتحضير لغزو هذا البلد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تتوعد بـأخطر العواقب إذا تجاهلت واشنطن مخاوفها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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