موسكو‭ ‬تتوعد‭ ‬بـأخطر‭ ‬العواقب‭ ‬إذا‭ ‬تجاهلت‭ ‬واشنطن‭ ‬مخاوفها‭ ‬

2022/01/21 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا‭ ‬ترحب‭ ‬باستمرار‭ ‬الحوار‭ ‬الأمريكي‭ ‬الروسي‭ ‬ موسكو‭- ‬كييف‭ -‬الزمان‭ ‬ توعدت‭ ‬روسيا‭ ‬الجمعة‭ ‬بـ»أخطر‭ ‬العواقب‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬تجاهلت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬مخاوفها‭ ‬المشروعة‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬الأميركي‭ ‬والأطلسي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وعلى‭ ‬حدودها‭.‬ فيما‭ ‬رحبت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الجمعة‭ ‬بمواصلة‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وموسكو،‭ ‬شاكرة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعمها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تُتّهم‭ ‬روسيا‭ ‬بالتحضير‭ ‬لغزو‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ […]

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