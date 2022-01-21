2022/01/21 | 23:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معارض الحيوانات بحضور شعبي كبير.. اقامة المعرض الاول لدجاج الزينة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: s1ZvgU6eVR0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معارض الحيوانات بحضور شعبي كبير.. اقامة المعرض الاول لدجاج الزينة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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