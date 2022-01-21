2022/01/21 | 23:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jCJIE_nZGKE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | طارق حرب: هوشيار زيباري هو من سيكون رئيس الجمهورية المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | طارق حرب: هوشيار زيباري هو من سيكون رئيس الجمهورية المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).