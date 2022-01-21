بمشاركة مكافحة الارهاب.. انطلاق عملية أمنية واسعة ثأراً لشهداء ديالى

2022/01/21 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن انطلاق عملية أمنية ثأرا لشهداء ديالى خلال ساعات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) أنه "خلال الساعات القليلة المقبلة وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء ستنطلق عملية امنية ثأراً للشهداء في ديالى".وأضاف ان "العملية ستكون باشراف جهاز مكافحة الارهاب واسناد طيران الجيش وجميع الصنوف العسكرية على الارض".

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