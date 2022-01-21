بعد حادثة العظيم.. ائتلاف المالكي يوجه دعوة للكتل السياسية - عاجل

2022/01/21 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، القوى السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة على خلفية مجزرة العظيم.

وقال عضو الإئتلاف محمد الصيهود في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الخلافات السياسية تسببت بانعكاسات سلبية على الوضع الأمني لذلك يجب على الكتل السياسية نبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة بهدف الإسراع بتشكيل حكومة وطنية قادرة على النهوض بالملف الأمني وفرض الاستقرار السياسي".

وأضاف، انه "لدينا ثقة كبيرة بالقوات الأمنية، ولكن هنالك مؤامرة تحاك ضد البلد وما داعش سوى اذرع لضمان استمرار المؤامرة التي يراد منها تفتيت وعدم استقرار العراق".

وتابع الصيهود، أن "هناك تقصيرا حكوميا فيما يخص الجانب الأمني كباقي الجوانب الأخرى كالتعليم والاقتصاد حيث هنالك نقص في دعم القوات الأمنية وتوفير مستلزماتها ولذلك فإن الحكومة تتحمل مسؤولية الخروقات الأمنية وضحاياها في البلد".

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