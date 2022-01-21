عمليات الجزيرة عن مجزرة العظيم: الجهد الاستخباراتي سيأخذ دوره الحقيقي ف ردع المجرمين

2022/01/21 | 23:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم الجمعة، ان الجهد الاستخباراتي سيأخذ دوره الحقيقي ف ردع المجرمين الذين تسببوا بمجزرة العظيم.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “لقد تمادت ايدي العصابات الارهابية في وحشيتها وعدوانيتها لتطال صباح اليوم ثلة من ابناء قواتنا المسلحة في الجيش العراقي الباسل بعد هجوم غادر في ناحية العظيم […]

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