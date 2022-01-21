تركيا: تصفية 18 من عناصر “الكردستاني” شمالي سوريا

2022/01/21 | 23:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، تصفية 18 من عناصر حزب العمال الكردستاني، شمالي سوريا.جاء ذلك على لسان وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، خلال زيارة ميدانية جنوب شرقي تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي خبر”، وتابعته “العين الإخبارية”.وأوضح الوزير التركي في تصريحاته أن تحييد العدد المذكور جاء في عملية […]

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