ثلاث دراسات أميركية تؤكد الحاجة لجرعة لقاح معززة ضد أوميكرون

2022/01/21 | 23:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت ثلاث دراسات صدرت، الجمعة، المزيد من الأدلة على أن اللقاحات المضادة لفايروس كورونا يمكن أن تكون فعالة ضد المتحور أوميكرون، على الأقل بين الأشخاص الذين تلقوا جرعات معززة.

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