2022/01/21 | 23:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 82yX-ZVisgE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موسم السياسة في العراق .. أشخاص يرشحون أنفسهم لمنصب رئيس الوزراء بحثاً عن "الطشة" | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موسم السياسة في العراق .. أشخاص يرشحون أنفسهم لمنصب رئيس الوزراء بحثاً عن "الطشة" | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).