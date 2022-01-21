نيوكاسل يخطط لمعسكر في السعودية.. ومخاوف من

2022/01/21 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم نادي نيوكاسل، الذي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز (بريميرليغ) والمملوك للسعودية، إقامة معسكر تدريبي بالمملكة في منتصف الموسم، الأمر الذي أثار المخاوف في أوساط منظمات حقوق الإنسان بشأن "غسيل الرياضة".

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