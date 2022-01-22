البحرين ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجوم أبوظبي

2022/01/22 | 00:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مملكة البحرين، الجمعة، عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، وأدان فيه بالإجماع، هجوم جماعة الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة والمنشآت المدنية في العاصمة أبوظبي.

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