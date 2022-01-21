صورة شهيرة مؤلمة منحت أسرة سورية حق اللجوء في إيطاليا

2022/01/22 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساهمت صورة مؤلمة لأب سوري بساق واحدة يحمل طفله المولود بدون أطراف سفلية أو علوية في منح العائلة حق اللجوء في إيطاليا بعد جهود قادتها منظمة سبق أن منحت الصورة "جائزة العام".

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