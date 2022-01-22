دراسة تحدد أسوأ طعام لدماغ الطفل

2022/01/22 | 00:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعحذرت دراسة علمية، من تأثير تناول الوجبات السريعة على دماغ الاطفال .وفقًا لتقرير منشور في مجلة "لانسيت"، فإن أسوأ أنواع الطعام على الإطلاق لدماغ طفلك هو الوجبات السريعة، بحسب ما نقله موقع Eat This, Not That.راجع الباحثون في الدماغ والتغذية من جامة ويسترن أونتاريو في لندن ما يزيد على 100 دراسة حول انعكاسات الخيارات الغذائية على صحة الأطفال والمراهقين.وجد التقرير أن الأطفال والمراهقين يستهلكون كميات كبيرة للغاية من الوجبات السريعة كثيفة السعرات الحرارية، مما يؤثر سلبا على نمو أدمغتهم.مكمن الخطر، هو أنه في تلك الفترة من النمو يكون الدماغ لا يزال يطور قشرة فص الجبهة (pre-frontal cortex) وهي جزء من الدماغ مسؤول عن الانتباه والتحكم في الانفعالات والذاكرة.وتقول الدراسة إن الوجبات السريعة يمكنها التأثير بشكل سلبي على نمو قشرة فص الجبهة بما في ذلك على قدرة طفلك على "التنظيم الذاتي" لخياراته الغذائية.

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