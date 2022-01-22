2022/01/22 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، السبت، بتكليف الفريق الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك انباءً بان القائد العام للقوات المسلحة كلف الفريق الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات ديالى".

وفي وقت سابق من يوم امس الجمعة، قام عناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى ناحية العظيم بالهجوم على مقر السرية الاولى بالجيش العراقي وقتل جميع الجنود أثناء نومهم والبالغ عددهم (11) جنديا من بينهم ضابط برتبة (ملازم).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن تكليف الفريق الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن تكليف الفريق الركن ناصر الغنام قائداً لعمليات ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).