شاهد بالفيديو.. اطفال عراقيون في برد الشتاء وبدون صف.. والمعلمة تستغيث

2022/01/22 | 01:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KIAylHTReGw

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