2022/01/22 | 01:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أفاد مصدر امني، السبت، بان القوات الامنية تمكنت من قتل ثلاثة إرهابيين في سامراء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعملية نوعية تمكنت القوات الامنية من قتل ثلاثة من عناصر داعش ضمن منطقة الجلام في سامراء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تقتل ثلاثة إرهابيين في سامراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تقتل ثلاثة إرهابيين في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).