بيتيس يكتسح إسبانيول في معقله

2022/01/22 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمطر ريال بيتيس شباك مضيفه إسبانيول بأربعة أهداف، الجمعة، ليعزز تمركزه بين ثلاثي مقدمة الترتيب، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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